Ñandubaysal lanzó una promo exclusiva para quienes viajen en El Verde

En tanto, el beneficio también se aplicará a las personas no residentes, quienes pagarán $2.500 el acceso al complejo.

Además, se informó que la empresa El Verde, único transporte oficial de pasajeros de Ñandubaysal, modificó los valores del viaje hacia y desde al balneario camping, que quedaron de la siguiente manera:

Desde Gualeguaychú:

Ida o vuelta: $7.000

Ida y vuelta: $12.000

Desde Curva de Fiorotto (Pueblo Belgrano):

Ida o vuelta: $3.000

Temas BENEFICIO ÑANDUBAYSAL TRANSPORTE