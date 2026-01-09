Ñandubaysal lanzó una promo exclusiva para quienes viajen en El Verde

En tanto, el beneficio también se aplicará a las personas no residentes, quienes pagarán $2.500 el acceso al complejo.
Además, se informó que la empresa El Verde, único transporte oficial de pasajeros de Ñandubaysal, modificó los valores del viaje hacia y desde al balneario camping, que quedaron de la siguiente manera:
Desde Gualeguaychú:
Ida o vuelta: $7.000
Ida y vuelta: $12.000
Desde Curva de Fiorotto (Pueblo Belgrano):
Ida o vuelta: $3.000
