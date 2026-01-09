 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Ñandubaysal lanzó una promo exclusiva para quienes viajen en El Verde

Durante todo el mes de enero, los residentes del departamento Gualeguaychú que elijan el colectivo para llegar al balneario Ñandubaysal, abonarán solamente $2.000 la entrada, un descuento significativo respecto a la tarifa vigente.

9 Ene, 2026, 09:55 AM

En tanto, el beneficio también se aplicará a las personas no residentes, quienes pagarán $2.500 el acceso al complejo.

 

Además, se informó que la empresa El Verde, único transporte oficial de pasajeros de Ñandubaysal, modificó los valores del viaje hacia y desde al balneario camping, que quedaron de la siguiente manera:

Desde Gualeguaychú:

Ida o vuelta: $7.000

Ida y vuelta: $12.000

 

Desde Curva de Fiorotto (Pueblo Belgrano):

Ida o vuelta: $3.000

