Este sábado en Pueblo Belgrano, carnaval de tambores, danza, memoria y fiesta comunitaria

La actividad es organizada por Yaguarí Candombe, la primera comparsa local que une a Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano, recientemente conformada y comprometida con la difusión, enseñanza y celebración de esta manifestación afrodescendiente profundamente arraigada en la región.

Será una jornada para compartir el toque, el baile, el intercambio y la fiesta colectiva, con espacios abiertos y participativos pensados tanto para quienes ya forman parte del mundo del candombe como para quienes se acercan por primera vez.

Actividades abiertas y gratuitas

Durante la jornada habrá encuentros, talleres, llamada de candombe y fiestambora, abiertos a todas las cuerdas, comparsas y candomberxs que deseen sumarse.

Cronograma

Plaza Manuel Belgrano – Pueblo General Belgrano

● 16 a 20 hs

Encuentro

Talleres de tambores

Taller de danza

● 20 a 21 hs

Llamada y desfile

Comparsa Yaguarí Candombe

Rejunte candombero

Recorrido: desde Plaza Belgrano hasta la curva de Fiorotto

● 22 hs

Fiestambora

Bandas en vivo y escenario abierto

¿Por qué San Baltazar?

La celebración de San Baltazar es una de las fiestas culturales litoraleñas más populares, vinculada a la alegría, el encuentro, la comunidad y la memoria cultural.

En provincias como Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, se fusionan elementos cristianos con fuertes influencias africanas: tambores, danzas y candombe, en honor al Santo Negro, también conocido como Santo Cambá (del guaraní kambá, “negro” o “moreno”).

Esta celebración también está presente en Paraguay y Uruguay, donde San Baltazar o el Santo Candombero es una figura central en las festividades afrodescendientes, visibilizando identidad, historia y luchas del colectivo afro.

Cada año, alrededor del 6 de enero, con toques de tambores, bailes y procesiones, la región reivindica sus raíces africanas y da inicio simbólico al tiempo de carnaval.

¿Qué es una llamada?

La llamada es una forma ancestral de convocar. Surge de la práctica de los pueblos africanos esclavizados, quienes “llamaban” a otros a través del tambor para reunirse, celebrar su cultura y expresar resistencia.

Hoy, las llamadas se materializan en grandes desfiles en Argentina y Uruguay, donde comparsas recorren las calles con tambores, danza y personajes tradicionales, manteniendo viva una profunda herencia cultural afroamericana.

Comparsa Yaguarí Candombe

Yaguarí Candombe nace de experiencias previas donde el candombe se fue enraizando en lo local, tanto por la cercanía con Uruguay y la cultura rioplatense como por su presencia en los corsos populares. Este recorrido consolidó un fuerte anclaje cultural del ritmo en la región, particularmente el folklore uruguayo montevideano.

La comparsa rescata esa raíz y propone una comunión entre música y danza para mantener viva la memoria cultural y las raíces afroamericanas.

Para Yaguarí, el candombe es visibilizar una historia marginada, combatir la discriminación racial y cultural, recuperar identidad y celebrar con orgullo quiénes somos.

Con un fuerte compromiso social, la comparsa invita a toda la comunidad a participar:

La enseñanza de los toques es gratuita

No es necesario contar con instrumentos ni conocimientos previos

Una invitación abierta

La 2° Llamada de Candombe San Baltazar es una invitación a encontrarse, aprender, compartir y celebrar colectivamente, al ritmo del tambor y la danza, en un espacio de alegría, respeto y comunidad.