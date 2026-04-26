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La última semana de abril llega con invierno prematuro

Un frente frío en la región produce marcado descenso en las temperaturas y la vigencia de alerta amarilla por vientos, que continuará gran parte del lunes. El martes, el día más frío de la semana.

26 Abr, 2026, 19:31 PM

Vientos fuertes del suroeste y un frente frío en la región, producen un marcado descenso de las temperaturas en todo el Departamento Gualeguaychú.

 

La alerta amarilla por vientos sigue vigente hasta el lunes 27, con temperatura mínima de 7°C y máxima de 17°C, mejorando progresivamente hacia la noche.

 

El martes 28 tendrá la mañana más fría de la semana, con mínimas que podrían descender a los 3°C.

 

La semana se presenta de fresca a fría con nubosidad en aumento y baja chance de precipitaciones.

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