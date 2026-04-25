Alerta por fuertes vientos para este domingo en Gualeguaychú

* Aviso por Fenómenos Meteorológicos Adversos.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un AVISO AMARILLO por VIENTOS FUERTES para este Domingo por la tarde y noche.

📌 Áreas bajo alerta amarilla:

🔹 Buenos Aires:

Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.

🔹 Entre Ríos:

Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

🔹 Uruguay:

Soriano, Río Negro y Paysandú.

⚠️ Advertencias oficiales:

El área será afectada por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

📌 Próxima actualización: Mañana Domingo 07:00 h.

🚨 Recomendaciones básicas:

* Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

* Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

* No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.