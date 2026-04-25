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Guale EL TIEMPO

Alerta por fuertes vientos para este domingo en Gualeguaychú

Lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Aconsejan tomar medidas preventivas.

25 Abr, 2026, 20:04 PM
Imagen archivo TN.
Imagen archivo TN.

* Aviso por Fenómenos Meteorológicos Adversos.

 

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un AVISO AMARILLO por VIENTOS FUERTES para este Domingo por la tarde y noche.

 

📌 Áreas bajo alerta amarilla:

 

🔹 Buenos Aires:

Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.

 

🔹 Entre Ríos:

Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

 

🔹 Uruguay:

Soriano, Río Negro y Paysandú.

 

⚠️ Advertencias oficiales:

 

El área será afectada por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

 

📌 Próxima actualización: Mañana Domingo 07:00 h.

 

🚨 Recomendaciones básicas:

* Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

* Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

* No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

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