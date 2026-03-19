Tenía arresto domiciliario por 5 días y al segundo día lo incumplió

Este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico procedió a la aprehensión de un hombre de 41 años en inmediaciones de calles Jujuy y Bolivia, tras constatar que se encontraba circulando por la vía pública incumpliendo una medida judicial vigente.

El individuo debía encontrarse cumpliendo arresto domiciliario en un domicilio de la zona de San Juan y Patico Daneri, disposición emanada por el Juzgado de Garantías N° 1 en el marco de una causa por abuso de armas, entre otros delitos, con un plazo de cinco días, encontrándose al momento del procedimiento en su segundo día de cumplimiento.

Informada la situación al Fiscal de turno, se dispuso la correcta identificación del sujeto, la notificación de sus derechos y garantías, y su traslado a Jefatura Departamental, donde previo examen médico quedó alojado en calidad de detenido a disposición de la Fiscalía interviniente.