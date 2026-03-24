Presentan un documental sobre los vuelos de la muerte en el delta entrerriano. Mirá el adelanto

En los 50 años del golpe militar en la Argentina, se presenta el documental Pasó en el delta, que relata los vuelos de la muerta en la zona de Villa Paranacito, ríos Paraná y Uruguay.

El documental se basa en el libro El lugar perfecto, la investigación del periodista Fabián Magnotta.

En el 50 aniversario del golpe, se presentó el trailer de lo que será el documental, que se podrá ver en breve.

PASÓ EN EL DELTA. VUELOS DE LA MUERTE EN ENTRE RÍOS (Tráiler)

El siguiente es el comunicado del grupo que realizó el trabajo.

PASÓ EN EL DELTA. VUELOS DE LA MUERTE EN ENTRE RÍOS (Tráiler)

Una realización de Producciones del sur del sur.

Rodado entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 en Villa Paranacito, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y Concordia, Entre Ríos.

Basado en el libro “El lugar perfecto”, del periodista Fabián Magnotta.

SINOPSIS:

Los “vuelos de la muerte” fueron una práctica sistemática de la última Dictadura argentina.

El Delta entrerriano fue, junto al Río de la Plata, uno de los lugares elegidos para arrojar personas vivas desde los aviones de la muerte.

La investigación del periodista Fabián Magnota, el testimonio de lugareños, la lucha de organismos de derechos humanos y de la justicia entrerriana revelaron y probaron la existencia de este método para desaparecer y asesinar a personas secuestradas y detenidas en los Centros Clandestinos de Detención.

EQUIPO REALIZADOR:

Sebastián Pittavino

Rosana Carmarán

Juan Menoni

Omar Lagraña

PROTAGONISTAS:

Fabián Magnotta

Román Venencio

Jorge Temporetti

Matías Ayastuy

Jorge Guardia

Josefina Minatta

PRÓXIMO ESTRENO.