Ramas y podas: cómo solicitar su retiro a la Dirección de Higiene Urbana

En el marco del compromiso permanente con la limpieza y el orden urbano, la Dirección de Higiene Urbana del Gobierno de Gualeguaychú recuerda a todos los vecinos el procedimiento establecido para el retiro de residuos especiales. Este servicio, que forma parte de las tareas habituales de la dependencia, permite dar un destino adecuado a ramas, podas, restos de árboles y otros materiales que no forman parte de la recolección domiciliaria habitual de orgánicos e inorgánicos.

“El objetivo es mantener la ciudad limpia y evitar la acumulación de residuos en veredas o espacios públicos, contribuyendo a la prevención de plagas y al cuidado del medio ambiente”, señalaron desde la Dirección. Por ese motivo, se solicita a la comunidad que no deje estos materiales en la vía pública sin previa coordinación, ya que su retiro se realiza de manera programada y eficiente.

Para solicitar el servicio, los vecinos deben comunicarse directamente con la Dirección de Higiene Urbana, de lunes a jueves, al teléfono 3446 608961 (llamadas y WhatsApp). Allí se recibirán las consultas, se evaluará cada caso y se coordinará el día y horario del retiro sin costo para el vecino.

Municipalidad de Gualeguaychú