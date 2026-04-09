 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale HIGIENE URBANA

Ramas y podas: cómo solicitar su retiro a la Dirección de Higiene Urbana

Los vecinos que requieran el servicio deben comunicarse con la Dirección para coordinar la recolección de residuos especiales generados por podas, ramas y materiales voluminosos.

9 Abr, 2026, 15:55 PM

En el marco del compromiso permanente con la limpieza y el orden urbano, la Dirección de Higiene Urbana del Gobierno de Gualeguaychú recuerda a todos los vecinos el procedimiento establecido para el retiro de residuos especiales. Este servicio, que forma parte de las tareas habituales de la dependencia, permite dar un destino adecuado a ramas, podas, restos de árboles y otros materiales que no forman parte de la recolección domiciliaria habitual de orgánicos e inorgánicos.

 

“El objetivo es mantener la ciudad limpia y evitar la acumulación de residuos en veredas o espacios públicos, contribuyendo a la prevención de plagas y al cuidado del medio ambiente”, señalaron desde la Dirección. Por ese motivo, se solicita a la comunidad que no deje estos materiales en la vía pública sin previa coordinación, ya que su retiro se realiza de manera programada y eficiente.

 

Para solicitar el servicio, los vecinos deben comunicarse directamente con la Dirección de Higiene Urbana, de lunes a jueves, al teléfono 3446 608961 (llamadas y WhatsApp). Allí se recibirán las consultas, se evaluará cada caso y se coordinará el día y horario del retiro sin costo para el vecino.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

HIGIENE URBANA LIMPIEZA MEDIO AMBIENTE AMBIENTE Municipalidad

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso