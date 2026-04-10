Gente “de todas las clases sociales” se volcó a las ferias barriales de ropa

Mariana, que lleva 10 años en el rubro, dijo en el móvil de RADIO MÁXIMA que en las ferias barriales donde se vende ropa usada se observa que “se ha volcado mucha gente de todas las clases sociales, especialmente las familias que tienen varios chicos. Y también se da que vienen chicos y chicas de entre 16 y 20 años, que siempre encuentran algo”.

“Gente que siempre compraba nuevo ahora se suma al vivo, ya no da vergüenza comprar en una feria”, sintetizó Mariana, quien ofrece zapatillas, acolchados, sábanas, buzos, sweaters y jeans, entre otra indumentaria que en muchos casos ella misma deja en buenas condiciones.

Sobre la actualidad comercial, manifestó que “está un poquito quieto pero se va moviendo, trato de mantener los precios económicos, si los subís no da”.

También remarcó la importancia de los vivos a través de las redes sociales para aumentar las ventas. Contó que “a veces hacemos vivo con mi hija y eso mueve, lo hacemos desde adentro de la feria y vas mostrando”.

Desde hace algunos años se multiplicaron las ferias en Gualeguaychú y prácticamente puede decirse que no hay barrio que tenga dos o tres ferias para la venta de ropa usada.