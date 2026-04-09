“Pipo Pescador” será declarado Personalidad Destacada de Gualeguaychú

Este viernes se llevará a cabo una sesión especial del Concejo Deliberante en la cual se homenajeará a Enrique Fischer “Pipo Pescador”. Durante la misma, será sancionada la Resolución que lo declara como Personalidad Destacada, tras el despacho favorable obtenido en Comisiones Conjuntas.

Se invita a la comunidad a participar de la sesión, programada para las 10 horas.

Sobre “Pipo Pescador”

Nacido en Gualeguaychú el 29 de abril de 1946, Fischer cursó sus estudios en la Escuela Normal “Olegario Víctor Andrade” y en el Colegio Nacional “Luis Clavarino”. Se formó como escenógrafo en la Facultad de Bellas Artes de La Plata y, desde la década de 1970, orientó su obra a la promoción cultural de niños y niñas a través de poesías, canciones, cuentos, libros, programas de televisión y espectáculos teatrales.

Su producción alcanzó gran proyección nacional e internacional, especialmente en España, donde realizó extensas giras y obtuvo el Premio María Guerrero. Entre sus obras más destacadas se encuentran “María Caracolito” (sobre el Síndrome de Down), “La Campana bajo el Agua” (hipoacusia) y “Casa sin Ventanas” (autismo), así como el libro “Palabras para una Maestra Jardinera” y la emblemática canción “La canción del auto de papá”, convertida en un clásico de la infancia en numerosos países. Su obra “Tango Loco” fue distinguida en Italia con el Premio O’Zecchino d’Oro.

Además de múltiples premios nacionales e internacionales (Argentores, Carlos Gardel, ACE, entre otros), Fischer fue declarado Hijo Ilustre de Gualeguaychú, Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mayor Notable de la Provincia de Entre Ríos. Siempre ha exaltado con orgullo su origen gualeguaychuense, dedicando poemas y canciones a su ciudad natal.