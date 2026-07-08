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Guale CINE

Tarde de cine en el SUM La Cuchilla

El encuentro gratuito se realizará este martes, desde las 14 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) La Cuchilla.

8 Jul, 2026, 09:05 AM
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El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) La Cuchilla, dependiente de la Subsecretaría de Salud, planificó una jornada de cine para los chicos de la zona, en el marco de las vacaciones de invierno.

 

La propuesta gratuita busca promover el encuentro, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios en el receso escolar.

 

La cita es el martes 14 de julio, a las 14 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) La Cuchilla, situado en la esquina de Belgrano y Jauretche. La invitación está abierta para que los niños disfruten de una tarde diferente con sus familias y vecinos, compartiendo una película en un entorno cálido y participativo.

 

Esta acción forma parte de las intervenciones territoriales que coordinan los equipos de salud en los barrios. El propósito es sostener espacios de integración que favorezcan el esparcimiento, la recreación y el cuidado de los vínculos sociales en la comunidad.

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