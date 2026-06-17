La matemática es fría e indiscutible, y en el tema arena de sílice los números no cierran para la provincia.

En noviembre del 2025 el Gobierno provincial informó que se habían fiscalizado en once meses 1.320.000 toneladas de arena de sílice y, que se habían recaudado $3.106 millones de pesos, ahora nos informan que llevan recaudado en un año y medio en total $8.300 millones de pesos.

Divididos los $2.550,00 que cobran por tonelada nos da: 3.254.901 toneladas de arena de sílice fiscalizada.

Sí analizamos los números que informan en Vaca Muerta de la arena que reciben de Entre Ríos, falta fiscalizar alrededor de 3.200.000 toneladas, ergo, se “escaparon” de la fiscalización lo mismo que fiscalizaron, o visto de otra manera dejaron de recaudar $8.160 millones de pesos.

Ya lo decía el Fiscal de estado Julio Cesar Rodríguez Signes en mayo del 2022: “El gobierno provincial sospecha que algunas empresas areneras comercializan en negro. (…) Por lo cual hay una presunción que hay mucha comercialización no registrada. Entonces esto de las exigencias de los Certificados, nos permitirá captar todo el movimiento y no solamente una parte como está pasando ahora”, expresó”.

(tengo impreso el artículo por si no lo encuentran )

https://www.analisisdigital.com.ar/provinciales/2022/05/09/el-gobierno-provincial-sospecha-que-algunas-empresas-areneras-comercializan -en-negro

O en Vaca muerta mienten o nuestros organismos de control hacen agua por todos lados

“En cada pozo de Vaca Muerta, la arena es fundamental para mantener abiertas las fracturas y permitir el flujo de petróleo y gas. Cada etapa de fractura requiere unas 250 toneladas de arena, y un pozo típico consume alrededor de 11.000 toneladas. En 2024, se utilizaron cerca de 4 millones de toneladas, con proyecciones de superar los 5 millones en 2025.

Entre Ríos: la nueva capital de la arena silícea : La arena entrerriana, extraída en Ibicuy y Diamante, es reconocida por su pureza y forma esférica, atributos que mejoran la eficiencia del fracking. Hoy, Entre Ríos abastece más del 80% de la demanda nacional y se perfila como la fuente principal para los próximos años. (…) se proyecta que la demanda exceda los 6 millones de toneladas en 2025. https://dataportuaria.ar/nota/21798/vaca-muerta-prioriza-insumos-de-entre-rios-y-el-exterior-por-su-calidad/

Vaca Muerta necesitó 4 millones de toneladas de arena en 2024 para aumentar su producción y el gobierno de Neuquén estima que la cifra crecerá a lo largo de 2025, por lo cual se está intensificando la búsqueda de este insumo aún en la propia provincia, pues, si de cercanía se trata, es la provincia indicada proveer este insumo.

https://urgente24.com/analisis/vaca-muerta-ypf-busca-rios-lo-que-rio-negro-no-da-y-hay-pelea-denuncias-y-nuevo-tren-n598179

La actividad demanda actualmente cerca de 7 millones de toneladas de arena por año, pero el crecimiento de la producción elevaría esa cifra a 9 millones en 2028. Frente a este escenario, empresas y especialistas advierten que la capacidad instalada arenera, la logística y la infraestructura podrían ser un problema en el corto plazo para el desarrollo del shale

https://www.r2820.com/noticias/2026/06/05/108452-vaca-muerta-el-crecimiento-de-la-produccion-tensiona-el-abastecimiento-de-arena-desde-entre-rios

El exgobernador Gustavo Bordet informó que Entre Ríos aportaba el 80% de la arena de sílice para Vaca Muerta: Es de Entre Ríos el 80% de la arena usada en Vaca Muerta. noviembre 4, 2019 https://www.infor-villaguay.com/provinciales/rios-80-la-arena-usada-vaca-muerta/

Para algunos, la matemática es aburrida, para otros se trata solo de “Dibujar”.

En 2020, el negocio de las arenas silíceas facturó en Argentina 220 millones de dólares y se triplicó la cifra en 2021. A mediados de 2020, según datos de la Universidad Nacional de la Patagonia, Entre Ríos aportaba el 50 por ciento de la arena utilizada en Vaca Muerta y actualmente se estima que suministra el 80 por ciento del mineral cuya extracción y procesamiento, en razón de los planes de desarrollo del yacimiento estatal, constituye una atractiva oportunidad de negocios. Hay quienes llaman a estas arenas especiales “el nuevo oro”.

Se cumplió un año en Entre Ríos de la implementación del Sistema Digital de Emisión de Guías de Tránsito de Minerales y el Gobierno exhibió números de la recaudación por la extracción de arena silícea. En este orden, recordó que se trata de un esquema de seguimiento integral para garantizar la trazabilidad de los recursos. “La herramienta permitió simplificar los trámites administrativos para los productores y comerciantes de minerales, además de mejorar la recaudación ante actividades extractivas”, valoró. El informe consigna que lo recaudado haciende a “más de 8.300 millones de pesos”, aunque no se consignó la cantidad de toneladas de material base sobre la cual se percibió este canon. A partir de la última actualización de valores de un tributo de $2.550 por tonelada, se podía estimar que corresponde a 2.672.247 de toneladas. Aunque estimaciones de la prensa especializa en energía señala que Entre Ríos aporta más de 4.000.000 millones de toneladas de arena por año al complejo de extracción de petrolero no convencional en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. En otro comparativo, oficialmente se informó que en el período enero – noviembre de 2025 lo ingresado fue de $ 3.106 millones. https://eraverde.com.ar/entre-rios-duplico-la-recaudacion-por-la-venta-de-arena-para-fraking/

Entre Ríos: la nueva capital de la arena silícea: La arena entrerriana, extraída en Ibicuy y Diamante, es reconocida por su pureza y forma esférica, atributos que mejoran la eficiencia del fracking. Hoy, Entre Ríos abastece más del 80% de la demanda nacional y se perfila como la fuente principal para los próximos años. El desafío es logístico: transportar la arena más de 1.300 kilómetros hasta Neuquén implica altos costos y congestión vial. Por ello, YPF y otras empresas impulsan la construcción de un tren específico para este insumo, buscando reducir el impacto ambiental y los costos operativos.

https://dataportuaria.ar/nota/21798/vaca-muerta-prioriza-insumos-de-entre-rios-y-el-exterior-por-su-calidad/

Informan que consumieron en 2025 4 millones de toneladas y en 2026 van a los 6 / 7 millones de toneladas, en año y medio nos da un total de 7 millones de toneladas, sí de ese total el 80% es de entre Rios son 5.6 millones de toneladas, multiplicado por los $2.550,00 que se cobra nos da $14.280 millones de pesos, muy lejos de los 8.300 millones de pesos que dicen haber recaudado.

Quedando sin recaudar aproximadamente 5.980 millones de pesos.

Es sólo sumar y restar, comparar números de un lado y del otro, esa suma y resta y esa comparación sólo deja en evidencia que LOS NÚMEROS NO CIERRAN.

Tengo realizada denuncia penal al respecto, pero como sucede muchas veces cuando son casos que tienen que ver con la Administración Central / Política nada pasa, en algún cajón, de alguna fiscalía de Paraná debe de estar durmiendo el sueño de los justos.

Ricardo José Luciano

Abogado