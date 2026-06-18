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Grilla de artistas confirmada para la Gran Fiesta de la Bandera en Pueblo Belgrano

Desde la organización de la Fiesta del Día de la Bandera confirmaron los artistas que serán parte de la misma en el escenario principal.

18 Jun, 2026, 16:10 PM
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Los shows artísticos comenzarán a las 13 horas en el escenario principal, iniciando los mismos la actuación del Coro de Alumnos de la Escuela N° 223 de Defensores del Oeste, que por primera vez participará del acto.

 

También estará presentándose el grupo Bésticos Jazz, al igual que el Taller de Danzaterapia y el Taller de Folklore de Adultos de Pueblo Belgrano.

 

Otra de las atracciones de la fiesta será la presentación del reconocido cantante y músico Damián Lemes, también actuará el Ballet Tupay Tusuna y la Compañía de Danzas Cadencia. Además, se anuncia la presentación de Facundo “Salteño” López, junto a Nery Vega y Juanse Rubio, el Grupo Semillitas, En Yunta Malambo, Ballet Legado Gaucho, para llegar a un cierre a pura música y baile con las presentaciones de Ke Sabor y El Brodi.

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