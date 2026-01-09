SUBE: se extiende la vigencia de los boletos estudiantiles y docentes

Se recuerda que los beneficios deben renovarse apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE, disponibles en los CAPS de los barrios o directamente en el colectivo, sin necesidad de trámites adicionales.

Ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden acercarse a la Dirección de Tránsito (Presidente Perón 1239), de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs.

Municipalidad de Gualeguaychú