SUBE: se extiende la vigencia de los boletos estudiantiles y docentes

Se recuerda que los beneficios deben renovarse apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE, disponibles en los CAPS de los barrios o directamente en el colectivo, sin necesidad de trámites adicionales.
Ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden acercarse a la Dirección de Tránsito (Presidente Perón 1239), de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs.
Municipalidad de Gualeguaychú
