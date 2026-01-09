 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale BOLETO ESTUDIANTIL

SUBE: se extiende la vigencia de los boletos estudiantiles y docentes

Desde la Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, se informa que los beneficios de los boletos Primario, Secundario, Universitario y Docente en la tarjeta SUBE extienden su vigencia hasta el 21 de marzo de 2026.

9 Ene, 2026, 11:10 AM

Se recuerda que los beneficios deben renovarse apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE, disponibles en los CAPS de los barrios o directamente en el colectivo, sin necesidad de trámites adicionales.

 

Ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden acercarse a la Dirección de Tránsito (Presidente Perón 1239), de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

BOLETO ESTUDIANTIL BOLETO DOCENTE AGENCIA DE SEGURIDAD DOCENTES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso