“Sostener la universidad es invertir en el futuro”: El contundente mensaje de la UNER a la comunidad y la política

Ante la gravedad institucional que atraviesan las universidades nacionales como consecuencia del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Superior de la UNER se expresó en una contundente declaración y puso en palabras el riesgo de este escenario para el futuro de la provincia.

En el marco de la defensa de la Universidad Pública y a más de 340 días de ausencia de respuestas por parte del gobierno nacional, las autoridades de la UNER y de sus nueve facultades realizaron un comunicado dirigido a la comunidad entrerriana y a quienes la representan ante el Congreso de la Nación. La declaración fue consensuada durante la reunión del Consejo Superior que tuvo lugar el miércoles 30 de septiembre, junto a representantes de docentes, no docentes, estudiantes, graduadas y graduados.

El documento pone de manifiesto lo que está en juego en dos planos que hacen a la vida entrerriana y a su futuro. Por un lado, la UNER ocupa un significativo rol social como herramienta de cohesión social: además de un espacio donde se forman profesionales, es es un ámbito donde conviven jóvenes de toda condición social y de toda la geografía provincial, donde se tejen vínculos con los municipios, las escuelas, las cooperativas y el entramado productivo.

“Esa presencia territorial y ese crecimiento es, precisamente, lo que hoy está en riesgo”, se remarcó en el documento y agrega: “El presupuesto universitario nacional acumulará en 2027 su cuarto año consecutivo por debajo del nivel real sobre 2023 -una caída cercana al 27%-, mientras que las becas y transferencias destinadas a estudiantes sufrieron en el mismo período un recorte superior al 75%. La Argentina completará así, en 2027, cuatro años seguidos (asignaciones presupuestarias años 2024, 2025, 2026 y 2027) como el país de la región que menos invierte en educación superior en relación con su Producto Bruto Interno”.

A su vez, la caída real del presupuesto del sistema científico-tecnológico cercana al 48% desde 2023 tiene como consecuencia el deterioro de la capacidad estratégica de Entre Ríos, generando así una fuerte amenaza para que la provincia pueda planificar y construir su propio desarrollo.

En ese sentido, la declaración manifestó: “El deterioro presupuestario no afecta únicamente las áreas experimentales o tecnológicas, donde la imposibilidad de mantener, actualizar laboratorios y sus equipamientos se torna crítica rápidamente. Alcanza además, al conjunto de las disciplinas que sostienen la vida universitaria y científica de la UNER: las ciencias sociales y humanas, la educación, la salud humana y animal, las ingenierías, la informática, las ciencias agropecuarias, de los alimentos, la bromatología, la economía, la administración, el trabajo social, la comunicación, la cultura, el ambiente y las políticas públicas”.

Además de exigir al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento inmediato e íntegro de la Ley N° 27.795 en los términos ordenados por la Justicia Federal, la declaración expresada por la UNER solicita al gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que haga de la cuestión sobre las Universidades Nacionales un tema de “Estado Provincial”. “La generación y transferencia de conocimientos académicos y científicos, no hace más que potenciar al sector socio-productivo y tecnológico de la Provincia a la cual se debe y representa al haber sido elegido por la mayoría de los entrerrianos”.

También se dirige a las legisladoras y los legisladores nacionales por la provincia de Entre Ríos, para que revisen las partidas asignadas al sistema universitario y al sistema científico-tecnológico nacional durante el tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027.

Asimismo, convoca a la sociedad entrerriana a informarse, involucrarse y acompañar a su universidad pública en la defensa de un derecho conquistado hace más de cinco décadas: “Cada docente y cada investigador sub remunerado, cada beca que se pierde, cada comedor universitario que reduce su prestación, cada actividad que no puede sostenerse, es un joven entrerriano —muchas veces el primero de su familia en llegar a la universidad— que ve interrumpido su proyecto de vida. Proyecto que a su vez dejará de impactar, con su efecto multiplicador, alrededor de su familia, su entorno, su ciudad y la región.”

Declaracion-Ley-de-Financiamiento-Universitario-Proyecto-Pto.-2027-1-3.pdf

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