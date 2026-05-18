Otoño frío en Gualeguaychú: sensación térmica de 1 grado para empezar la semana

La semana comenzó con una mínima de 2 grados y una sensación térmica de 1 grado en el amanecer. Las temperaturas irán aumentando durante la jornada, pero no llegarían más allá de los 16 grados.

Este lunes, además, se observaron las primeras heladas del año en Gualeguaychú.

Para martes, miércoles y jueves, se anticipan mínimas de entre 4 y 5 grados, y máximas de entre 15 y 17 grados.

Por ahora, no se anticipa inestabilidad para la semana, y se esperan días menos fríos para el próximo fin de semana.