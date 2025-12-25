Sigue abierta la inscripción para la Colonia Municipal 2026 destinada a jóvenes

Esta actividad se enmarca en la tradicional Colonia Municipal, que año tras año convoca a cientos de gualeguaychuenses en diversos espacios urbanos, con el objetivo de promover el juego, el deporte, la integración social y el bienestar integral.
Los interesados pueden obtener los formularios de inscripción en cualquiera de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Nodos y Centros Integradores Comunitarios (CIC) distribuidos en la ciudad, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Además, los formularios se encuentran disponibles directamente en las oficinas del Área de Juventud, situada en calle 2 de Abril y Schachtel.
Para obtener más detalles o resolver dudas, comunicarse al teléfono 3446 516675.
