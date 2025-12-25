 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale COLONIA DE VERANO

Sigue abierta la inscripción para la Colonia Municipal 2026 destinada a jóvenes

El Área de Juventud del Gobierno de Gualeguaychú comunica que hasta el 30 de diciembre permanecerá abierta la inscripción para la Colonia de Verano 2026, exclusiva para adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años inclusive.

25 Dic, 2025, 18:57 PM

Esta actividad se enmarca en la tradicional Colonia Municipal, que año tras año convoca a cientos de gualeguaychuenses en diversos espacios urbanos, con el objetivo de promover el juego, el deporte, la integración social y el bienestar integral.

 

Los interesados pueden obtener los formularios de inscripción en cualquiera de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Nodos y Centros Integradores Comunitarios (CIC) distribuidos en la ciudad, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Además, los formularios se encuentran disponibles directamente en las oficinas del Área de Juventud, situada en calle 2 de Abril y Schachtel.

 

Para obtener más detalles o resolver dudas, comunicarse al teléfono 3446 516675.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

COLONIA DE VERANO Municipalidad ADOLESCENTES

