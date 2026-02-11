El movimiento del finde largo comenzaría este jueves, y el pico sería el sábado

El funcionario señaló que el nivel de reservas es muy alto y también de consultas. “Se calcula que vamos a llegar al 100 por 100 de reservas”, expresó.

Romero dijo que, aunque el movimiento comenzará este jueves, el gran movimiento se verá reflejado el sábado, y se considera que la mayoría de los turistas se retirarán el martes. "Calculamos que las tres noches van a ser buenas, pero seguramente el sábado y el domingo van a ser los días más multitudinarios", afirmó.

En cuanto al perfil de turistas que recibirá la ciudad, analizó que “es mezclado, grupos de chicos, chicas y familias”.

En cuanto al análisis de la temporada, Romero dijo que “la diferencia con la temporada del año pasado, es que quizás estamos en gente un 10-20 por ciento arriba del año pasado, pero decayó el nivel de consumo, turistas más gasoleros”.