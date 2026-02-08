 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale FINALISTA

Juventud Unida es finalista del Regional de Fútbol

El equipo de Gualeguaychú venció a Ben Hur de Rafaela en el resultado global. Perdió 1-0 este domingo, pero había ganado 3-1 como local.

8 Feb, 2026, 23:04 PM

El equipo de Juventud Unida se consagró finalista al ganar la zona Regional Sur, y enfrentará el próximo domingo a Deportivo Vilelas de Chaco, que ganó la Regional Norte.

 

Juventud jugará la final en un estadio neutral a definir en estos días, y el ganador ascenderá al Federal A de Fútbol.

 

Este domingo, en un partido difícil, Juventud perdió por 1 a 0 tras desperdiciar muchas situaciones de gol, pero hizo valer la diferencia obtenida el domingo anterior. El gol de Ben Hur, Sebastian Giménez a los 30 minutos del primer tiempo.

FINALISTA

