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Guale PROTESTA EN TRIBUNALES

El hombre que reclamó para ver a sus hijos fue atendido por el equipo técnico del Juzgado de Familia

Oriundo de Ceibas y con residencia en Gualeguaychú, un hombre se manifestó en el edificio de Tribunales con carteles y encadenado a una reposera. Tiene denuncias por violencia de género y supuesto abuso.

29 Jul, 2026, 21:13 PM
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William Cepeda, de 34 años, llegó al edificio de Tribunales con dos carteles en los que reclamaba la imposibilidad de ver a sus hijos desde hace más de dos años.

 

En el lugar, personal policial de custodia tomó sus datos y luego de permanecer unas tres horas encadenado a una reposera, integrantes del equipo técnico del Juzgado de Familia lo invitaron a ingresar para repasar la causa y las denuncias que pesan en su contra, por las cuales desde el mismo Juzgado se definió la prohibición de acercamiento a sus hijos, en resguardo de la integridad de los menores.

 

Las denuncias por violencia de género y por supuesto abuso siguen en investigación debido a la imposibilidad de realizar algunas pericias necesarias para avanzar, entre ellas una cámara Gesell.

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