El hombre que reclamó para ver a sus hijos fue atendido por el equipo técnico del Juzgado de Familia

William Cepeda, de 34 años, llegó al edificio de Tribunales con dos carteles en los que reclamaba la imposibilidad de ver a sus hijos desde hace más de dos años.

En el lugar, personal policial de custodia tomó sus datos y luego de permanecer unas tres horas encadenado a una reposera, integrantes del equipo técnico del Juzgado de Familia lo invitaron a ingresar para repasar la causa y las denuncias que pesan en su contra, por las cuales desde el mismo Juzgado se definió la prohibición de acercamiento a sus hijos, en resguardo de la integridad de los menores.

Las denuncias por violencia de género y por supuesto abuso siguen en investigación debido a la imposibilidad de realizar algunas pericias necesarias para avanzar, entre ellas una cámara Gesell.

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