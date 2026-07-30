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Guale CLUBES

Intervención del municipio en más de 1500 tablones de estadios de Gualeguaychú

A través de una labor coordinada entre la Dirección de Deportes y la Liga Departamental de Fútbol, se colocaron nuevos tablones en tribunas y mallas de contención en el Estadio Municipal y en seis clubes de la ciudad.

30 Jul, 2026, 09:38 AM
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En total, se instalaron 1.380 tablones nuevos, fueron reacondicionados 1.150 y se colocaron 2.664 metros cuadrados de mallas que fueron colocadas debajo de las tribunas cuya función es evitar la caída de las personas actuando como contención.

 

El trabajo conjunto del Gobierno de Gualeguaychú y la Liga Departamental de Fútbol permitió llevar adelante el recambio de tablones en tribunas y mallas de contención en el Estadio Municipal y en distintos clubes locales.

 

Las tareas de mantenimiento y renovación alcanzaron al Club Sarmiento, Club Sud América, Central Entrerriano, Club Unión del Suburbio, Club Pueblo Nuevo, Club Juventud Unida y al predio municipal. Con estas obras, los recintos cuentan ahora con instalaciones acondicionadas para ofrecer mayor comodidad y resguardo a los futbolistas, cuerpos técnicos, dirigentes y a los vecinos que concurren a cada fecha del torneo.

 

"Cada mejora en la infraestructura representa una inversión directa en la comunidad. Los clubes son ámbitos de encuentro, aprendizaje y formación de valores, por eso desde la gestión del intendente Mauricio Davico seguimos acompañando a las instituciones con obras y acciones que acompañan al deporte como una herramienta de integración, desarrollo y construcción de una sociedad más participativa", expresaron desde la Dirección de Deportes.

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