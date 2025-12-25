 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale AMBIENTE

Modifican horarios en reservas naturales y servicios ambientales con motivo de las Fiestas

En Gualeguaychú, durante Navidad y Año Nuevo, se ajustarán los horarios La Delfina, la Reserva Las Piedras, Estaciones de Transferencia, Ecoparque y Cabina Sanitaria, con cierres parciales y totales entre el 24 de diciembre y el 1 de enero.

25 Dic, 2025, 18:47 PM

La Municipalidad de Gualeguaychú informó que, con motivo de las fiestas de fin de año 2025, se aplicarán modificaciones en los horarios de funcionamiento de reservas naturales y servicios vinculados al cuidado ambiental y la higiene urbana.

 

El Centro de Interpretación del Patrimonio Natural “La Delfina” y la Reserva Natural Municipal “Las Piedras” abrirán el martes 24 y el martes 31 de diciembre hasta las 13h. Ambos espacios permanecerán cerrados el miércoles 25 de diciembre y el miércoles 1 de enero, y retomarán su horario habitual el jueves 26 de diciembre y el jueves 2 de enero.

 

En el mismo esquema funcionarán las Estaciones de Transferencia y el Ecoparque. Estos dispositivos operarán hasta las 13h los días 24 y 31, cerrarán durante toda la jornada del 25 y del 1 de enero, y reanudarán la actividad el 26 de diciembre desde las 5h. Durante los días de cierre, se dispondrán volquetes en el exterior de los Centros de Transferencia para facilitar la correcta disposición de residuos.

 

Por su parte, la Cabina Sanitaria atenderá hasta las 14h los días 24 y 31 de diciembre, no prestará servicio el 25 de diciembre ni el 1 de enero, y volverá a funcionar el 26 de diciembre desde las 0h.

 

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se solicita a los vecinos tener en cuenta estos cambios y organizar con anticipación el uso de los servicios, a fin de disfrutar las celebraciones sin descuidar el compromiso con el ambiente y la limpieza de la ciudad.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

AMBIENTE ACTIVIDAD VECINOS RESIDUOS

