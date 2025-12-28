 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale INDIGNACIÓN

Motos y pirotecnia: organizan dos marchas en Gualeguaychú

Un hecho violento que terminó con la muerte de un perro en la Costanera y que involucró a las polémicas motos de escapes libres, se sumó al reclamo por la cantidad de pirotecnia usada en Navidad. Por ambas situaciones, habrá marcha lunes y martes.

28 Dic, 2025, 19:16 PM

Las redes sociales comenzaron a reflejar el reclamo a partir de los primeros minutos del 25 de diciembre. Fuertes explosiones de artículos de pirotecnia, sumadas a los motociclistas que realizan cortes con sus escapes libres, hicieron que la Nochebuena y la Navidad se transformara en un infierno para muchas personas y animales.

 

Se observaron videos de perros huyendo asustados y sin rumbo, a la par que también se vieron motos circulando de contramano y haciendo cortes frente al hospital. Otros mostraron las explosiones en el cielo y reflejaron la difícil situación que afrontaban con sus hijos autistas o personas que atraviesan otra condición.

 

Una movilización frente a la Municipalidad para reclamar por más control en el tránsito y la venta de pirotecnia comenzó a organizarse por las mismas redes, pero un hecho triste y polémico ocurrido en la zona de la costanera, que terminó con la muerte de un perro, sumó más indignación y reforzó el reclamo por el control y sanción para motociclistas que realizan maniobras peligrosas (picadas, Willis, cortes)

 

Es por este motivo, que este lunes, a las 19 horas, se concentrará en 25 de Mayo y Rocamora, pidiendo justicia por el perro atropellado.

En tanto que el martes, en el mismo lugar, a las 20 horas, la convocatoria será para reclamar a la Municipalidad control y fiscalización de lugares de venta de pirotecnia en Gualeguaychú.

Temas

INDIGNACIÓN

