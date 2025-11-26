Charla sobre un desafío de Gualeguaychú: equilibrio poblacional de perros y gatos

Lo informó María Antúnez desde PROVOIN, Protectoras Voluntarias independientes.

"Es una problemática que sufrimos en Gualeguaychú desde hace mucho tiempo, que tiene una solución. Es una solución económica, ética y eficaz. Cuando se castra un animal, ya está", manifestó.

"Lo estamos diciendo desde la experiencia de otros municipios, donde implementan un programa como Almirante Brown y Funes. En dos y tres años se empiezan a ver los resultados, pero se tienen que dar ciertas cuestiones", remarcó.

Número de oro de Gualeguaychú

"Las castraciones tienen que ser masivas, gratuitas, sistemáticas...El número de oro en Gualeguaychú sería de 42 animales por día, 10 mil animales al año. La realidad es que en octubre el municipio informó 326 castraciones en el mes, estamos bastante por debajo para que la reproducción no nos gane. Las castraciones que se hacen, son insuficientes. Por cada ser humano que nace, nacen 45 perros y 15 gatos", informó María Antúnez.

Subrayó además que numerosas instituciones acompañan la charla del profesional, y añadió que "el de castraciones es un programa de salud pública y debería trabajarse también desde los CAPS, con la gente de los barrios".