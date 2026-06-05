La médium Paola Zantedeschi participará del encuentro sobre constelaciones familiares

La médium Paola Zantedeschi, junto a la terapeuta María Julia Vela, participarán este sábado en un encuentro sobre constelaciones familiares.

Paola Zantedeschi es nacida en Larroque, y tiene el don de nacimiento. Se dedica al tema desde hace unos cinco años.

MÁXIMA conversó con la médium antes del encuentro.

-¿Qué significa ser médium y canalizadora?

-Ser médium y canalizadora implica conectar con planos más sutiles que no todas las personas pueden percibir o ver. Los médiums tenemos la capacidad de conectarnos con seres de luz y con la energía de personas que ya han fallecido. A través de la mediumnidad recibimos información y la transmitimos a la persona consultante que se encuentra en este plano físico.

Nosotros somos ese canal, ese puente entre ambos planos. Ahí también entra la canalización, que es la capacidad de recibir información que proviene de una conciencia más amplia, del universo o de aquello que cada persona elija llamar de una determinada manera.

Para realizar este trabajo se utilizan distintas técnicas que ayudan a fortalecer el campo energético. En mi caso, me he preparado y fortalecido mucho para que las energías densas no afecten mi bienestar y para que cada sesión se desarrolle de manera segura y cuidada. Siempre trabajo con mucha responsabilidad, respeto y protección.

Por eso suelo decir que no hay peligro en este tipo de experiencias. A veces existen prejuicios o temores alrededor de estos temas, pero cuando se trabaja de forma consciente y profesional, es algo muy amoroso y profundamente sanador.

-¿Todas las personas pueden desarrollar este don?

-Todos tenemos cierta sensibilidad e intuición, pero no todas las personas desarrollan la mediumnidad de la misma manera. Generalmente, durante la infancia, especialmente hasta los ocho años aproximadamente, muchas personas pueden percibir más cosas de las que imaginan. Algunas mantienen esa sensibilidad con el tiempo y otras la van perdiendo.

En mi caso, esta conexión existe desde que era muy pequeña. A lo largo de mi vida hubo momentos en los que estuvo más presente y otros en los que quedó en segundo plano. Hace algunos años decidí desarrollarla de forma consciente, siempre estudiando, capacitándome y aprendiendo a protegerme energéticamente.

-¿Puede participar cualquier persona?

-En general sí, aunque siempre considero cada caso de manera particular. Por ejemplo, cuando una persona está atravesando un tratamiento psiquiátrico, suelo recomendar que consulte previamente con su médico psiquiatra o con su psicólogo para saber si es el momento adecuado para realizar una sesión.

Incluso he trabajado en conjunto con profesionales de la salud mental que derivan pacientes cuando consideran que este tipo de experiencia puede aportar claridad o ayudar a completar determinados procesos personales.

En el caso de adolescentes, también pueden participar, aunque siempre recomiendo que estén acompañados por un adulto responsable.

-¿Qué puede esperar una persona de una sesión?

-Las sesiones son espacios de mucho amor, respeto y contención. Sin embargo, también pueden ser intensas, porque a veces surge información muy significativa para quien consulta.

Algo importante es entender que los seres que nos acompañan siempre cuidan nuestros procesos. Por eso, muchas veces no muestran información para la cual aún no estamos preparados. La información que llega es aquella que la persona puede integrar en ese momento de su vida.

Yo siempre acompaño los procesos posteriores porque suelen movilizar muchas emociones, comprensiones y cambios internos. A veces una persona puede descubrir aspectos importantes de su historia, de su presente o incluso recibir orientación sobre posibilidades futuras.

Los seres de luz perciben el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, eso no significa que toda esa información aparezca en cada sesión. Todo depende del momento que está atravesando la persona y de aquello que realmente está preparada para recibir e integrar en su camino.