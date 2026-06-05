Gualeguaychú será sede de una jornada de Transformación Digital

La ciudad será sede de una jornada de innovación organizada por las secretarías de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación e Industria de Entre Ríos, el Gobierno de Gualeguaychú, Codegu y la Mesa de Economía del Conocimiento.

Gualeguaychú reunirá a empresarios e inversores en el marco de la Jornada de Transformación Digital, una instancia de trabajo orientada a promover la incorporación de herramientas de innovación en las cadenas productivas de la provincia, con el objetivo de mejorar la competitividad de las industrias locales.

La propuesta responde a la articulación entre los diferentes niveles del Estado Nación, Provincia y Municipio, junto a CODEGU - Agencia de Desarrollo Gualeguaychú y la Mesa de Economía del Conocimiento, con el propósito de acercar programas, registros y beneficios disponibles para acompañar los procesos de innovación tecnológica en el sector productivo.

El encuentro se realizará el lunes 8 de junio, de 11 a 13 h, en el Centro de Convenciones "Malvinas Argentinas", y contará con la presencia de empresarios de la región y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software del Instituto Sedes Sapientiae. Las personas interesadas en participar deberán realizar inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/4sJQbTpepxNihZVG6

Durante la actividad se presentarán herramientas como el Programa Nacional KIT 4.0, el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), el Registro Provincial de Economía del Conocimiento (REPEC) y los beneficios disponibles a nivel local. Además, se abordará la adhesión del Gobierno de Gualeguaychú al RINI, como parte del trabajo orientado a facilitar nuevas inversiones y acompañar el desarrollo productivo.

La apertura protocolar está prevista para las 11 h y contará con la participación del secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emanuel Gainza; el secretario de Industria de Entre Ríos, Catriel Tonutti; y el intendente Mauricio Davico. Luego, la directora de Programas Federales de Comercio de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, Sandra Panes, tendrá a su cargo la presentación del Programa KIT 4.0, una herramienta nacional destinada a acompañar procesos de transformación digital en empresas.

Posteriormente, se desarrollará un bloque dedicado a las herramientas de promoción provinciales y municipales, donde se presentarán el RINI y el REPEC. En ese marco, también se difundirá información sobre la Expo Empleo y la Expo Sustenta, que se llevarán adelante en agosto en la ciudad.

Uno de los ejes centrales será el panel de casos de éxito de transformación digital, en el que empresas que ya atraviesan procesos de digitalización compartirán sus experiencias. La dinámica permitirá mostrar cómo se aplican estas herramientas en situaciones concretas y evaluar su posible encuadre dentro del Programa KIT 4.0.

El cierre estará destinado a consultas e intercambio entre los participantes, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el sector industrial y las empresas locales de la Economía del Conocimiento, promoviendo soluciones aplicables a las necesidades reales de las cadenas de valor.

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