Intensa agenda de actividades para este fin de semana en Gualeguaychú

Los vecinos y turistas podrán disfrutar del cierre de la Expo "Viven Dinosaurios", el inicio de la competencia nacional de Hockey sobre patines, fecha de boxeo, duatlón y ferias locales en distintos puntos de la ciudad.

Gualeguaychú se prepara para vivir un fin de semana pleno de actividades diseñadas para el disfrute de las familias de la ciudad y de quienes nos visitan. Se desarrollan las últimas jornadas de la muestra "Viven Dinosaurios", que permanecerá abierta en los Galpones del Puerto hasta el domingo 7 de junio inclusive. Esta exposición ofrece una experiencia inmersiva única con más de 50 réplicas animatrónicas en tamaño real que emiten sonidos y movimientos. Con un contenido pedagógico respaldado por instituciones científicas, el espacio cuenta con áreas de excavación, juegos temáticos y tecnología de realidad virtual, y puede visitarse el viernes de 16 a 20 h, y el sábado y domingo en el horario extendido de 10 a 21 horas.

El deporte local y nacional tendrá un rol protagónico en la agenda con tres eventos de gran jerarquía. La actividad comenzará este viernes 5, a las 22 horas, en el Polideportivo Norte con una velada de boxeo amateur y exhibiciones profesionales, organizada por el Club de Camioneros y fiscalizada por la Federación Entrerriana de Boxeo.

El sábado 6, a partir de las 14:30 horas, el Club Regatas será el punto de partida del Duatlón Luis María “Licho” Ríos; esta segunda fecha del certamen, impulsada junto a la Agrupación de Atletas Parque Unzué, combinará pedestrismo y ciclismo recorriendo emblemáticos paisajes de nuestra ciudad. Asimismo, el domingo 7 se realizarán las pruebas previas del Campeonato Argentino Juvenil Femenino de Hockey sobre Patines en el Polideportivo Norte. Organizado por el Club Atlético Independiente, este torneo nacional se disputará por primera vez en Gualeguaychú del lunes 8 al sábado 13 de junio, reuniendo a 16 equipos de San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos con partidos diarios entre las 11 y las 23 horas.

Por otra parte, el sábado 6, de 11 a 19 horas, la Plaza San Martín albergará una nueva edición de FeriarT, con artesanías, diseño y plantas. En simultáneo, desde las 17 h, el Centro Comercial Antiguo Mercado y Vieja Terminal recibirá a los expositores de “Feriando Ando”, Emprendedores en Movimiento. Finalmente, el domingo 7 de 14 a 19 horas, el Muelle del Pescador será el escenario de la “Feria de las Manos”.

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