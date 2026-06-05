Detuvieron a un hombre joven con pedido de captura por robo

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal procedió a la localización y detención de un hombre de 27 años de edad que registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa por el delito de robo.

El procedimiento se llevó a cabo en la madrugada de este viernes, en calle 3 de Febrero, entre Goldaracena y Tala, donde los efectivos lograron identificar al individuo mientras se encontraba en la vía pública.

Cabe destacar que, en relación con la misma causa, el día anterior se había realizado un allanamiento en su domicilio con resultado negativo respecto de su localización. No obstante, las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial permitieron establecer su paradero y concretar su detención.

Tras las diligencias de rigor, el hombre fue trasladado y alojado en dependencia policial, y quedó a disposición del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú.