Finalizaron las obras de mejora en la residencia José León Torres de Gualeguaychú

Con una inversión provincial de 32 millones de pesos, concluyeron las obras de infraestructura en la Residencia Socioeducativa José León Torres, de Gualeguaychú. La intervención mejoró las condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionamiento del edificio, beneficiando a los residentes y a los equipos de trabajo.

Las obras de mejora edilicia en la Residencia Socioeducativa José León Torres, de la ciudad de Gualeguaychú, un dispositivo dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), se enmarca en una política provincial orientada a fortalecer los espacios de cuidado y acompañamiento.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló: "Estas intervenciones forman parte de una planificación sostenida que busca mejorar la infraestructura de las residencias del Copnaf en toda la provincia, con obras que impactan directamente en la calidad de los espacios y en las condiciones de trabajo".

Por su parte, la presidente del Copnaf, Clarisa Sack, remarcó el impacto cotidiano de estas mejoras y expresó: "Cada obra incide en la vida diaria de las adolescentes que viven en las residencias y en el trabajo de los equipos que las acompañan. Contar con espacios adecuados es una manera concreta de cuidar mejor y de fortalecer los dispositivos de protección".

La obra incluyó tareas de impermeabilización de cubiertas, la construcción de una nueva estructura metálica con cubierta de chapa en el sector de tanques de reserva, la reparación de grietas y fisuras en cargas de techos y la instalación de una nueva cañería de agua de 80 metros lineales que conecta la red pública con la cocina y la cisterna del edificio.

La inversión provincial alcanzó los 32 millones de pesos y los trabajos estuvieron a cargo de la firma Sittner Leonardo Gustavo. Con la finalización de la intervención, la residencia cuenta con mejores condiciones para el desarrollo de la vida diaria y para el acompañamiento integral que se brinda en el dispositivo.