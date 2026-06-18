Cambian las redes subterráneas, previo al asfaltado de calle Perigan

El Gobierno de Gualeguaychú profundizó los trabajos en calle Perigán, entre el Boulevard Daneri y 3 de Diciembre, con la renovación total de las redes subterráneas que deberán quedar resueltas antes de que se trabaje en los nuevos paquetes estructurales sobre los 3.500 m² de calzada urbana comprendidos en la obra.

En la actualidad, cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura concentran los esfuerzos sobre las conexiones faltantes de agua potable y cloaca, la resolución de los desagües pluviales y el inicio de la carga del paquete estructural, tareas que marcan el umbral entre la etapa de saneamiento subterráneo y la fase de construcción definitiva de la calzada.

Por su parte, operarios de la Dirección de Obras Sanitarias actuaron en paralelo con el recambio de conexiones domiciliarias en mal estado y el reemplazo de tapas metálicas de cámaras de registro deterioradas, una intervención que garantiza que ningún servicio comprometa desde abajo el asfaltado que se hará en la superficie.

Al mismo tiempo, una retroexcavadora trabajó sobre las zanjas abiertas a lo largo de la traza, donde se colocaron caños de PVC de gran diámetro para el sistema pluvial, mientras que en otra parte se consolidó la armadura de hierro que formará parte de los nuevos desagües de hormigón, que reemplazaron a los guardaganados.

La obra prevé que tres cuadras sean construidas totalmente a nuevo, mientras que en el resto de los sectores se ejecutará bacheo profundo y sellado de fisuras, según las condiciones de cada tramo, con el objetivo de dotar a toda la arteria de una capacidad portante uniforme, un drenaje superficial eficiente y una superficie de rodamiento segura.

El inicio del suelo cemento, próxima fase de la secuencia constructiva, está condicionado a la ausencia de lluvias intensas o tormentas, ya que ese proceso requiere condiciones climáticas estables para garantizar la eficacia en la ejecución de las tareas.

Al término de los trabajos, Perigán reunirá condiciones estructurales inéditas para la zona: capacidad portante adecuada, drenaje superficial correcto, superficie de rodamiento segura y uniforme, e infraestructura subterránea renovada para que no vuelva a comprometer la calzada construida sobre ella.

Es por esto que la obra representa una apuesta por parte del Gobierno de Gualeguaychú para resolver los problemas que calle Perigán acumuló durante décadas, ya que todo este proyecto no es simplemente un parche sobre otro parche, sino una reconstrucción que parte del suelo desnudo para garantizar que lo que se construya dure en el tiempo.