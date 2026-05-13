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Guale ENCUENTRO

Se presenta en Gualeguaychú la Medium Paulina Pietracupa

Transmite mensajes de seres queridos de las personas. Viernes a las 19,30 en el Centro de Defensa Comercial.

13 May, 2026, 18:59 PM

Este viernes a las 19,30 en el Centro de Defensa Comercial, en calle 25 de Mayo 1008, se presentará la Medium Paulina Pietracupa.

 

Se trata de una contadora cuya vida cambió cuando comenzó a recibir mensajes de seres queridos que han perdido la vida. Hoy, como médium, visita varias localidades llevando la palabra de los que no están en este plano, ganándose el respeto de quienes la consultan.

 

“Cuando ves las cosas después, te das cuenta de que todo lo que transité era necesario para llegar hasta acá. Lo tomé con mucho cariño. Siento el mensaje como si fueran diapositivas y voces. Es muy rápido y sincrónico. Es para que los seres queridos nos ayuden y nos guíen en nuestra vida cotidiana”, manifestó Paulina en RADIO MÁXIMA.

 

 

Agregó que “no hay que tener miedo porque nos bloquea. Siempre lo tomé con una visión con mucho amor”.

 

En tanto, acerca del momento de comunicar situaciones, la médium observó la importancia de "filtrar la información" cuando se trata de situaciones más delicadas o complejas.

 

“Disfruto esto un montón, por eso sigo recorriendo lugares y me abro. Llevarle el mensaje a ese otro y que se pueda ir en paz, no tiene precio y me encanta. Lo disfruto mucho", remarcó Paulina.

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