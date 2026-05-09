Demoran a un hombre y secuestran una tablet durante un operativo en un barrio

Este sábado, aproximadamente a las 19:25 h personal de Comisaría Sexta, en el marco de un Operativo de Despeje de Barrios llevado adelante junto a personal Motorizado del sector, procedió a la identificación de un ciudadano de 27 años de edad mientras se realizaban recorridas preventivas por distintos pasillos de la jurisdicción.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre poseía entre sus prendas una tablet, elemento sobre el cual no pudo aportar explicación fehaciente respecto de su propiedad y procedencia.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro del dispositivo electrónico, y quedaron a disposición de las actuaciones correspondientes para establecer su legítima propiedad y procedencia.