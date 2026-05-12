Davico le planteará a Martín Menem una solución para los autos secuestrados por la Justicia

En el marco del inicio del traslado de autos secuestrados por la Justicia a terrenos de la Unidad Penal 9, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, adelantó en RADIO MÁXIMA que le planteará una solución al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

“Esos autos dependen del sistema judicial, lo he hablado con el gobernador, pero hay una ley nacional…Lo lógico sería que pase como en otros países, como en Estados Unidos, que a los seis meses van a remate o a instituciones públicas. Se lo voy a plantear a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para ver cómo podemos resolver temas como estos…”, adelantó Davico.

La Municipalidad de Gualeguaychú y la Policía de Entre Ríos, con sus respectivas grúas, llevan adelante el operativo de retiro y traslado hacia la Unidad Penal 9 (UP9), situada en Ruta Nacional 136, de más de 300 vehículos secuestrados que permanecían en la vera de la Autovía 14 y en la Comisaría Séptima, en el acceso a la ciudad.

“La idea es sacar todos, y los que lleguen nuevos que vayan directamente al predio, para que no haya autos, queda espantoso un cementerio de autos en la entrada a la ciudad”, dijo Davico.

Contó además que “el tema no dependía del intendente, empecé el tema cuando asumí, pasa que hay intervención de la Justicia…y el tema es dónde poner los autos…firmaremos un convenio con el Ejército para tener un lugar en el Escuadrón de Gualeguaychú, y charlando con el gobernador, el ministro de Seguridad y el Servicio Penitenciario, nos habilitaron en un predio de la Unidad Penal 9, donde hicimos arreglos en la entrada y en conjunto con la Policía hacemos el traslado”.