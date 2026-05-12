“Nos están llevando a un punto bastante crítico”, aseguró Zanetti sobre la situación de las universidades

Diego Zanetti, docente y representante de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), manifestó en RADIO MÁXIMA que en el marco del reclamo, los estudiantes también realizarán una clase pública junto a los docentes de la institución.

“Tenemos programado junto con docentes, no docentes y estudiantes, una serie de actividades para la tarde de este martes”, indicó.

Respecto a la situación de los estudiantes, Zanetti expuso además, las dificultades económicas que tienen para sostener sus carreras y denunció un estancamiento de las becas universitarias.

“Las becas están en un piso histórico y no se actualizan hace casi un año, no se pueden comprar insumos ni arreglar las cosas que se rompen, no se puede terminar el edificio de al lado del hospital medico veterinario que ya supera los mil millones de pesos”, declaró.

“Nos están llevando a un punto bastante crítico. No es solo salarial docente, sino una cuestión que tiene que ver también con el desarrollo científico, la ciencia y la técnica…la desafectación del presupuesto nacional de los fondos para el hospital veterinario. Salimos a la calle por cuarta vez”, expresó Zanetti y agregó que, en el último tiempo, la concurrencia se incrementó considerablemente.