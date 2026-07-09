Se reparó y reacondicionó la Sala F en el nuevo edificio del Hospital Centenario

Esta semana finalizaron los trabajos de reparación y reacondicionamiento de la Sala F del nuevo edificio, por lo que el servicio retomó su funcionamiento habitual en ese sector, luego de que, de manera provisoria, la internación fuera trasladada al edificio histórico para garantizar la continuidad de la atención mientras se desarrollaban las obras.

La Sala F cuenta con 20 camas destinadas a la internación de pacientes quirúrgicos y constituye un espacio fundamental dentro del hospital. Allí se alojan pacientes con patologías agudas que ingresan a través de la Guardia, personas en recuperación de intervenciones quirúrgicas y usuarios de los servicios de Cirugía General, Urología, Traumatología y Neurocirugía.

Los trabajos realizados permitieron recuperar las condiciones edilicias del sector, resolviendo problemas de filtraciones que afectaban el funcionamiento de la sala. Además, se llevó adelante la reparación integral del cielo raso y se efectuaron mejoras en los sanitarios, incorporando el suministro directo de agua caliente para brindar mayor confort y mejores condiciones tanto a los pacientes como al personal de salud.

Durante el tiempo que demandaron las tareas, la atención e internación de los pacientes se desarrolló en forma provisoria en el antiguo edificio, garantizando en todo momento la continuidad de las prestaciones.

Con la finalización de las obras, el equipo de salud volvió a instalar el servicio en su ubicación original dentro del nuevo edificio, restableciendo el funcionamiento habitual de la Sala F y optimizando nuevamente la organización de las áreas de internación.

Estas mejoras forman parte de las acciones permanentes que lleva adelante el Hospital Centenario para conservar y fortalecer su infraestructura, generando espacios más seguros y funcionales.

Finalmente, desde la institución destacaron el compromiso de los trabajadores que hicieron posible el traslado provisorio y el posterior regreso del servicio, permitiendo que las obras se desarrollaran sin afectar la atención de quienes requirieron internación quirúrgica.