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Guale POLICIALES

Fue detenido un hombre que intentó agredir a sus hijas

Ocurrió en la noche de este miércoles en una vivienda de zona norte de Gualeguaychú.

9 Jul, 2026, 09:33 AM
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En la noche del miércoles, alrededor de las 19:30h, personal del Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de calles San Juan y Bolivia tras ser alertado sobre un hecho de violencia familiar.

 

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre de 54 años habría intentado agredir a sus hijas, situación que no llegó a concretarse gracias a la intervención de otros familiares presentes.

 

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Género, se dispuso la aprehensión del involucrado, quien fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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