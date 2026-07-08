Jornada de protesta contra el “industricidio”: trabajadores y sindicales se manifiestan en ruta 14

Bajo la consigna “jornada de protesta contra el industricidio”, la CGT, asociaciones gremiales y sindicatos convocaron a una caravana y concentración en distintos kilómetros de la ruta 14, para manifestar el reclamo por los más de cien trabajadores despedidos en Gualeguaychú y los casi mil de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay.

Los conflictos en UnionBat y Laboratorios Pyam encendieron las alarmas de preocupación por las fuentes de trabajo, la informalidad de los despidos y la incertidumbre por el pago de sueldos adeudados e indemnizaciones.

Desde el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate manifestaron a Maximaonline que “la jornada es pacífica y se desarrolla al costado de la ruta sin impedir la circulación del tránsito”

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