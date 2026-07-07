El HCD aprobó el RINIG en Gualeguaychú y creó nuevo Juzgado de Faltas

Durante la novena sesión ordinaria del Concejo Deliberante realizada este martes, se sancionaron normativas para la creación de un nuevo Juzgado de Faltas, la actualización de incentivos urbanos, el convenio ambiental con Pueblo Belgrano y el aporte voluntario a Bomberos, entre otros proyectos.

El cuerpo legislativo aprobó, por unanimidad, la licencia única anual sin goce de sueldo del presidente municipal. También la adhesión del municipio a la Ley Provincial N.º 11.162 (Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones - RINI) y crea formalmente el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones en el Municipio de Gualeguaychú (RINIG) con el fin de atraer y acompañar proyectos industriales, comerciales, turísticos, tecnológicos y logísticos dentro del ejido local.

A instancias de una propuesta remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal, se aprobó la apertura del Juzgado de Faltas n.º 2. Esta medida responde de manera directa al incremento demográfico y al flujo turístico que experimenta Gualeguaychú, factores que generaron un aumento en la cantidad de actuaciones por infracciones viales, ambientales, edilicias y comerciales. De este modo, se garantizará un tratamiento más ágil y eficiente en los trámites de los vecinos.

Además, a partir de un proyecto presentado por la presidencia del cuerpo legislativo, a cargo de Julieta Carrazza, se modificaron los artículos 17º y 23º de la Ordenanza N.º 7329/74. La reforma elimina de forma definitiva el antiguo registro profesional municipal por considerarlo una carga administrativa obsoleta, entendiendo que el control de la matrícula corresponde formalmente a los colegios profesionales de la provincia. A partir de ahora, los profesionales del sector de la construcción acreditarán su habilitación mediante la modalidad que determine la autoridad de aplicación.

Residuos de P.Belgrano al Ecoparque

Por otro lado, fue sancionado el Convenio de Reciprocidad con Pueblo General Belgrano, un acuerdo que se fundamenta en el principio de regionalización establecido en la Ley Provincial N.º 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). El expediente cuenta con respaldo técnico y legal que justifica la viabilidad del sistema por el cual los residuos generados en la vecina localidad serán tratados en el Eco-Parque. A cambio de la disposición final, Pueblo General Belgrano asumirá tareas operativas de mantenimiento en el Camino de la Costa, el Camino al Ñandubaysal y el Parque Unzué, lo que generará un ahorro sustancial para las arcas de Gualeguaychú, estimado en $113.200.000 anuales.

Por otra parte, el Concejo aprobó la modificación de la Ordenanza n.° 12.372/2019, con el objetivo de mejorar la densificación de la ciudad frente a uno de los problemas diagnosticados que radica en que la zona céntrica, la mejor equipada con servicios, es en proporción la menor habitada de la planta urbana. Entre los puntos principales, se establecen beneficios en altura y exenciones edilicias para proyectos que incluyan edificaciones destinadas a cocheras, desarrollos de usos mixtos que integren comercios y viviendas, y construcciones con criterios de eficiencia energética.