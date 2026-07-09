Se abre la convocatoria pública para la concesión del kiosco de Plaza Urquiza

El Gobierno de Gualeguaychú, mediante el Decreto N.º 2566/2026, abre la convocatoria pública para otorgar bajo la figura de concesión la explotación del espacio donde se encuentra el kiosco de Plaza Urquiza, ubicada entre las calles Hipólito Yrigoyen, Luis N. Palma, Bernardino Rivadavia y Osvaldo Magnasco.

La apertura de ofertas se realizará el viernes 31 de julio de 2026, a las 11 h. La presentación de sobres podrá efectuarse hasta ese mismo día, a las 10 h, en el Área de Suministros de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú.

El espacio a concesionar cuenta con una superficie cubierta total de 17,31 m², compuesta por un local comercial y dos cuerpos de baños con instalaciones sanitarias y cloacales. El pliego también contempla la posibilidad de utilizar una superficie anexa de 51,28 m², donde podrán incorporarse elementos vinculados al proyecto del oferente, de acuerdo con las pautas técnicas establecidas por la Dirección de Planeamiento.

La concesión tendrá un plazo mínimo de dos años desde la firma del convenio y del acta de entrega del inmueble, con posibilidad de prórroga por igual período. Entre las condiciones establecidas, el kiosco deberá mantener atención como mínimo en horario comercial matutino y vespertino, y el concesionario tendrá a su cargo la limpieza de la zona concesionada y el mantenimiento del espacio en condiciones adecuadas de uso.

Además, el adjudicatario deberá realizar las mejoras necesarias para el óptimo funcionamiento del inmueble, como reparaciones del local comercial y pintura interna y externa del edificio. También deberá garantizar que los sanitarios permanezcan abiertos y disponibles al público durante los horarios de funcionamiento del kiosco.

Las ofertas deberán incluir antecedentes empresariales, jurídicos y económicos, junto con una propuesta comercial y un plan de inversión detallado. La Municipalidad evaluará la oferta más conveniente desde el punto de vista financiero y técnico, sin estar obligada a adjudicar a quien presente el canon más alto.

Los pliegos podrán consultarse en el sitio web oficial del Gobierno de Gualeguaychú.

Municipalidad de Gualeguaychú