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Guale POLICIALES

Se hicieron pasar por policías para cometer un robo: dos detenidos tras allanamientos

Los procedimientos se realizaron en dos viviendas de un mismo predio. Secuestraron una réplica de arma de fuego, celulares, prendas y estupefacientes.

6 Oct, 2026, 11:42 AM
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Dos hombres de 51 y 29 años fueron detenidos este martes durante dos allanamientos realizados en Gualeguaychú, en el marco de la investigación por un robo agravado cometido por personas que se habrían presentado como integrantes de la Policía Federal.

 

La investigación comenzó a partir de una denuncia realizada el pasado jueves 1° de octubre por un hecho ocurrido en inmediaciones de Primera Junta y Ruta Nacional 136.

 

Según lo denunciado, dos personas habrían manifestado pertenecer a la Policía Federal y sustrajeron dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares y otros elementos.

 

A partir de las tareas realizadas por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y la Comisaría Cuarta, la Justicia ordenó dos allanamientos en viviendas ubicadas dentro de un mismo predio, en inmediaciones de Cafferata y Juan B. Justo.

 

Los procedimientos se concretaron durante la mañana de este martes y finalizaron con la detención de dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

 

Durante los registros, la Policía secuestró una réplica o símil de arma de fuego, una balanza de precisión, prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

 

Además, fueron hallados cigarrillos artesanales que dieron resultado positivo para cannabis sativa y envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, por lo que también intervino personal de la División Drogas Peligrosas.

 

En los operativos participaron efectivos de Investigaciones e Inteligencia Criminal, Comisaría Cuarta, Grupo Especial y División Operaciones. Los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación del robo.

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