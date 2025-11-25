Se coordinan esfuerzos para fortalecer el abordaje de la salud mental en Gualeguaychú

El director general de Salud Mental del Ministerio de Salud, Esteban Dávila, encabezó los encuentros de su equipo realizados en el auditorio del hospital Centenario, de Gualeguaychú. En principio, se trabajó con profesionales del servicio de Salud Mental del hospital y, posteriormente, con autoridades y referentes del primer nivel de atención. Fueron instancias productivas de diálogo entre ambos niveles, orientadas a optimizar los recursos y acordar criterios compartidos para mejorar la atención.

Al respecto, Dávila destacó: "En la primera instancia se hizo hincapié en el funcionamiento de los distintos sectores y dispositivos, el trabajo en conjunto entre ellos, las necesidades a reforzar y las áreas que se están desarrollando de manera adecuada".

"En el segundo momento de la jornada, nos reunimos con referentes de gestión y psicólogos de los centros de salud municipales de la ciudad y de los tres provinciales, donde se abordaron lineamientos compartidos respecto del nexo entre el hospital y el primer nivel de atención", detalló.

Durante los encuentros se analizaron las dificultades y las situaciones más complejas, así como las estrategias para garantizar una asistencia más rápida y eficaz. Además, se acordó dar continuidad a estas reuniones, con el objetivo de consolidar la cooperación entre los distintos niveles de atención de Gualeguaychú.

Vale destacar que participaron de la jornada la directora del hospital Centenario, Andrea Martins; y el subsecretario de Salud Municipal, Pablo Alfaro; entre otras autoridades.

