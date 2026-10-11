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Guale CARROZAS

Se conocieron las carrozas ganadoras del Desfile

Los colegios La Salle y Ruperto Gelos se llevaron los primeros premios.

11 Oct, 2026, 23:29 PM
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En la noche de este domingo se realizó la apertura de sobres, donde se conocieron los trabajos ganadores del Desfile de Carrozas Estudiantiles realizado el sábado.

 

Categoría Libre

 

1- Ahipnia 5º Año del Instituto "Ruperto Gelós" (Club Pescadores)

2-Inmerso EET N° 2 "Pbro. J. Ma. Colombo", 6° 2ª

3-Compartidos Latidos de la boca ENOVA, 5° 3ª

y El sueño de un bosque Malvina S. de Clavarino, 5° B y C

 

 

Categoría Primaveral

 

1- Regar la vida 5º Año A del colegio Villa Malvina (La Salle)

2- Astrofloral Ntra. Sra. de Guadalupe, 5° B

3- Corazon de vapor Ntra. Sra. de Guadalupe, 5° A

4- Qué difícil es la primavera Instituto "Pío XII", 5° C

Temas

CARROZAS

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