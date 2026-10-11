Se conocieron las carrozas ganadoras del Desfile

En la noche de este domingo se realizó la apertura de sobres, donde se conocieron los trabajos ganadores del Desfile de Carrozas Estudiantiles realizado el sábado.

Categoría Libre

1- Ahipnia 5º Año del Instituto "Ruperto Gelós" (Club Pescadores)

2-Inmerso EET N° 2 "Pbro. J. Ma. Colombo", 6° 2ª

3-Compartidos Latidos de la boca ENOVA, 5° 3ª

y El sueño de un bosque Malvina S. de Clavarino, 5° B y C

Categoría Primaveral

1- Regar la vida 5º Año A del colegio Villa Malvina (La Salle)

2- Astrofloral Ntra. Sra. de Guadalupe, 5° B

3- Corazon de vapor Ntra. Sra. de Guadalupe, 5° A

4- Qué difícil es la primavera Instituto "Pío XII", 5° C