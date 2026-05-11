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Guale HOGAR DE ANCIANOS

Se anuncia el sexto remate a beneficio del Hogar de Ancianos de Gualeguaychú

Será este sábado en Montevideo 83. Se reciben donaciones. "Pinta que va a ser el remate más grande", dijo Gustavo Bercini en diálogo con RADIO MÁXIMA.

11 May, 2026, 10:35 AM

Los rematadores Gustavo Bercini, Silvana Sacre y Pablo Gehbardt, anunciaron en RADIO MÁXIMA que este sábado desde las 16 en Montevideo 83, se realizará el sexto remate a beneficio del Hogar de Ancianos.

 

“A partir de este martes por la tarde, de 16 a 18 habrá alguien para recibir donaciones para el remate, hasta el viernes por la tarde como último plazo. También el viernes será la exhibición. Para donaciones, también puede consultar al teléfono 3446 400360”, informaron.

 

Agregaron que “son más de 60 lotes de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, y en total creemos que pasaremos los 200 lotes. Pinta que va a ser el remate más grande, hay mucha colaboración”.

 

Destacaron además que “son diez días que los martilleros de Gualeguaychú organizados, se los brindamos a la comunidad, es un evento que nos causa alegría, así que esperamos la colaboración de quienes donan, y de quienes nos visitan el día del remate”.

 

Alicia Moussou, desde el Hogar, manifestó que “nosotros recibimos mucha colaboración de Gualeguaychú, y este remate que hacen anualmente los rematadores, a nosotros nos viene muy bien porque es una bocanada de aire fresco, estamos eternamente agradecidos, hay que ver todo lo que trabajan para el remate”.

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