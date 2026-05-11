En tres semanas estaría finalizada la obra en el Boulevard Pedro Jurado

El Gobierno de Gualeguaychú dio inicio este lunes a la colocación de la carpeta asfáltica en el boulevard Pedro Jurado, la última etapa de la reconstrucción total del corredor en el tramo comprendido entre Artigas —frente a la Terminal de Ómnibus— y Urquiza.

Para ese paso final, el municipio adquirió 92,5 toneladas de asfalto modificado tipo AM3 marca Shell, con una inversión superior a los 232 millones de pesos, un material que incorpora polímeros a la mezcla tradicional y que mejora la elasticidad, la resistencia y el comportamiento ante temperaturas extremas, lo que reduce deformaciones, extiende la vida útil de la carpeta y disminuye la necesidad de reparaciones frecuentes.

"Estamos en la etapa final, comenzamos a dar la última puntada, lo que avancemos depende un poco de la temperatura que habrá en estos días, hoy nos atrasamos un poco porque la temperatura de la planta es muy baja, entonces le cuesta un poco", agregó el ingeniero Jonatan Ríos

"El proceso completo lleva tres semanas, solo quedan tareas de pavimentación", comentó Ríos.