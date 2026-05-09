Recuperan algunos elementos sustraídos tras un robo en una vivienda del barrio 338

Personal de Comisaría Sexta intervino en un hecho caratulado como presunto robo, ocurrido durante la madrugada del sábado en una vivienda del barrio 338.

La damnificada, una mujer de 43 años, manifestó que alrededor de las 23:45 horas del viernes, regresó a su domicilio y constató que autores desconocidos habían ingresado a la propiedad, aprovechando que la puerta principal se encontraba abierta. Al inspeccionar la vivienda, observó daños en una puerta balcón y la faltante de un televisor, una garrafa de 10 kg, una riñonera con dinero en efectivo entre $50.000 y $70.000 pesos argentinos y una mochila. Según indicó, la última vez que había estado en el lugar fue a las 21:00 horas.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial realizó recorridas peatonales y tareas de rastrillaje en inmediaciones de la zona, logrando recuperar el televisor denunciado, la garrafa de 10 kg y documentación de estudio perteneciente a la hija de la damnificada.

La investigación continúa a fin de establecer la autoría del hecho y recuperar los elementos restantes.