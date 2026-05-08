Un carpincho ocasionó un accidente en cruce de rutas nacionales 12 y 14

Un Ford Escort, conducido por un hombre de 48 años, con domicilio en Merlo, Bs As, acompañado por 3 mujeres, chocó contra un carpincho en la ruta y terminó colisionando contra el guardarrail y finalmente contra una columna de alumbrado. Los cuatro ocupantes resultaron sin lesiones.

El hecho ocurrió a las 6,38 de este viernes en el kilómetro 160 de la ruta nacional 12, intersección con ruta nacional 14, en sentido Buenos Aires a Entre Ríos.

Todos los ocupantes resultaron sin lesiones, al arribo de la dotación todos los ocupantes ya estaban fuera del vehículo, y fueron asistidos por personal de la ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas.

El rodado circulaba desde Buenos Aires hacia Misiones cuando chocó un animal silvestre (carpincho), el conductor perdió el control, produciéndose el choque contra guardarrail y lo sobrepasó, tras lo cual terminó chocando una columna del alumbrado del distribuidor, y quedó en la pendiente del talud.

Acciones realizadas

Se desplazó al lugar una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas en móvil N°24.,procedió a asegurar la escena hasta la llegada de las demás fuerzas de seguridad y también en conjunto con personal del Hospital Eva Duarte de Ceibas, se brindó asistencia a los lesionados.

Los ocupantes, luego de la asistencia quedaron en resguardo en la unidad de bomberos hasta la llegada del auxilio de la concesionaria vial que retiró el vehículo a un lugar seguro.

El vehículo permanecía sobre la calzada, por lo que personal policial, Bomberos y servicios de seguridad del corredor vial, realizaron el encauzamiento del tránsito hasta la llegada del auxilio.

Colaboraron

Policía de Ceibas

1 Ambulancia del Hospital de Ceibas

Servicio de seguridad Vial de la consecionaria.

Auxilio mandado por la consecionaria vial

Regreso a base

La dotacion de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresó al cuartel a las 07:56 hs.