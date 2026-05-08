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Guale PROYECTOS

Comienza una nueva edición del Concejo Deliberante Estudiantil

El programa, bajo la Ordenanza N°11.141/08, fomenta la participación cívica y la formación democrática de los jóvenes en las políticas locales.

8 May, 2026, 16:00 PM

Este viernes por la mañana, el salón del Honorable Concejo Deliberante (HCD) fue el escenario del lanzamiento oficial de una nueva edición del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE). El acto contó con la presencia de la viceintendenta Julieta Carrazza, la responsable del Área de Juventud, Ana Severín, concejales de todos los bloques, directivos, docentes y alumnos que representarán a sus instituciones educativas durante el presente ciclo legislativo.

 

El programa, creado bajo la Ordenanza Nº11.141/2008, tiene como objetivo principal que los adolescentes se involucren como artífices de cambios positivos para la comunidad. A través de este espacio, los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto año de secundaria acceden a una instancia de aprendizaje sobre la técnica legislativa, el debate de ideas y la construcción de consensos sin lineamientos partidarios.

 

Durante la presentación, se destacó la trayectoria de esta iniciativa que permite a los jóvenes presentar proyectos de ordenanza, resolución o comunicación que impacten directamente en la realidad de la ciudad.

 

La responsable del Área de Juventud del Gobierno de Gualeguaychú Ana Severín, celebró el inicio de esta nueva etapa y enfatizó el compromiso del gobierno local con el protagonismo juvenil: "Estamos convencidos que el Concejo Deliberante Estudiantil es la herramienta más valiosa para que nuestros jóvenes pasen de la idea a la acción. No es solo un simulacro legislativo, es un espacio de escucha real donde sus proyectos pueden transformase en una política pública”.

 

A partir de este lanzamiento, los estudiantes tendrán tiempo de inscribirse hasta el 12 de junio para luego presentar sus proyectos. Una vez enviados, se realizará la primera sesión donde se conformarán las comisiones. Vale destacar que contarán de forma permanente con el asesoramiento de los concejales, docentes y miembros del Área.

 

 

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