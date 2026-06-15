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Guale SALUD MENTAL

Se realizará una charla sobre prevención del suicidio juvenil

La misma está destinada a padres, docentes, profesores y todas las personas interesadas en la problemática. Será el lunes 22 de junio, a las 20:15 h, con inscripción previa.

15 Jun, 2026, 18:01 PM
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El Área de Juventud del Gobierno de Gualeguaychú continúa generando instancias orientadas al bienestar integral de la población joven de la ciudad. En este marco, se convoca a la comunidad a participar de la charla “Prevención de Suicidio: Herramientas para Detección Temprana y Formas de Acción”, una nueva instancia del programa "Hablemos de Salud Mental", diseñado para abordar de manera temprana los desafíos emocionales de los adolescentes y consolidar redes de contención activas.

 

El próximo encuentro tendrá lugar el lunes 22 de junio a las 20:15 h, en lugar a confirmar. Los interesados en asistir deberán realizar una inscripción previa comunicándose al 3446-516675.

 

El diseño y la continuidad de este programa surgen a partir de la gran demanda y el contacto directo sostenido con los adolescentes en los diferentes talleres, cursos, capacitaciones y en la colonia municipal.

 

El programa "Hablemos de Salud Mental" funciona bajo una estructura integral que articula diversas estrategias de prevención y promoción de la salud como las charlas de prevención del suicidio, el concurso de cortos “Hablemos de salud mental” y facilitación de acceso a información clara tanto para adolescentes como para adultos.

 

Desde el Área de Juventud se destaca que la participación comunitaria y el involucramiento de los adultos resultan herramientas fundamentales para construir consensos, fortalecer la convivencia y promover soluciones colectivas.

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