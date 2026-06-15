Se realizará una charla sobre prevención del suicidio juvenil

El Área de Juventud del Gobierno de Gualeguaychú continúa generando instancias orientadas al bienestar integral de la población joven de la ciudad. En este marco, se convoca a la comunidad a participar de la charla “Prevención de Suicidio: Herramientas para Detección Temprana y Formas de Acción”, una nueva instancia del programa "Hablemos de Salud Mental", diseñado para abordar de manera temprana los desafíos emocionales de los adolescentes y consolidar redes de contención activas.

El próximo encuentro tendrá lugar el lunes 22 de junio a las 20:15 h, en lugar a confirmar. Los interesados en asistir deberán realizar una inscripción previa comunicándose al 3446-516675.

El diseño y la continuidad de este programa surgen a partir de la gran demanda y el contacto directo sostenido con los adolescentes en los diferentes talleres, cursos, capacitaciones y en la colonia municipal.

El programa "Hablemos de Salud Mental" funciona bajo una estructura integral que articula diversas estrategias de prevención y promoción de la salud como las charlas de prevención del suicidio, el concurso de cortos “Hablemos de salud mental” y facilitación de acceso a información clara tanto para adolescentes como para adultos.

Desde el Área de Juventud se destaca que la participación comunitaria y el involucramiento de los adultos resultan herramientas fundamentales para construir consensos, fortalecer la convivencia y promover soluciones colectivas.

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