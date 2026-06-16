Se conformó la nueva Comisión Vecinal del barrio 62 Viviendas

El Área de Participación Ciudadana del Gobierno municipal acompañó la realización de la Asamblea General del Barrio 62 Viviendas donde se conformó la nueva Comisión Vecinal y se eligieron nuevas las autoridades.

La asamblea se llevó a cabo el pasado 13 de junio y contó con la participación del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; los concejales Vanina Basaldúa, Juan Pablo Castillo y Raimundo Legaria quienes acompañaron el proceso de conformación de la nueva comisión vecinal.

Durante el encuentro, coordinado por el responsable del Área de Participación Ciudadana, Matías Visconti, se desarrolló el orden del día previsto para este tipo de instancias, que incluyó la elección de autoridades, la definición del nombre de la comisión y la delimitación de su jurisdicción territorial.

Como resultado de la votación, quedó conformada la nueva Comisión Vecinal del barrio 62 Viviendas, encabezada por Elba Ester Hardt como presidenta y Antonio Ramón Méndez como secretario. Además, se designaron los restantes integrantes de la comisión y sus suplentes, quienes tendrán la responsabilidad de representar los intereses y necesidades del barrio.

Asimismo, durante la asamblea se aprobó por unanimidad el nombre de la Comisión Vecinal “B° 62 Viviendas” y se establecieron los límites que comprenderán su jurisdicción, permitiendo ordenar y fortalecer el trabajo territorial que se desarrolla junto a los vecinos.

Municipalidad de Gualeguaychú