Robó dos cubiertas de auto y fue detenido

En horas de la noche de este viernes, personal de Comisaría Primera procedió a la aprehensión de un hombre de 25 años en el marco de un hecho de hurto en flagrancia.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 21:40 en inmediaciones de calles Hernández y Bolívar, cuando el personal policial que se encontraba de recorrida jurisdiccional fue alertado por dos personas que se desplazaban en motovehículo. Según indicaron, un individuo con campera negra con capucha y pantalón corto, que circulaba en bicicleta, habría sustraído dos cubiertas de automóvil en calle Cafferata, entre Jujuy y Rioja.

Tras un rastrillaje por la zona, los uniformados lograron localizar a un sujeto con las características aportadas, quien se desplazaba en bicicleta llevando dos cubiertas en el manubrio. El mismo fue interceptado e identificado en el lugar.

Informado el fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del individuo y el secuestro de los elementos sustraídos.