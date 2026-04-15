Cultural Inglesa organiza una capacitación para este sábado

Este sábado 18 a las 9, en el Centro de Convenciones, se realizará la capacitación "iGAME ON! LEVEL YOUR ENGLISH CLASSROOM WITH AI".

En esta sesión práctica, se explorará la poderosa fusión entre estrategias de gamificación y la IA generativa para hacer que las clases sean más dinámicas, significativas e interactivas. Descubrirás cómo la IA puede convertirse en tu “copiloto” creativo, ayudándote a planificar actividades para la enseñanza del inglés como segundo idioma y diseñar propuestas lúdicas con narrativas inmersivas, desafíos adaptativos y sistemas de recompensas en mucho menos tiempo.

Puntos, insignias, retos y storytelling pueden motivar a los estudiantes a aprender jugando. Los asistentes se llevarán ideas listas para usar, herramientas para el aula y recursos digitales para transformar las clases en una experiencia de aprendizaje lúdica y memorable.

La capacitación está dirigida a Docentes de todos los niveles. El enfoque y los contenidos se adaptan según el nivel educativo y las necesidades institucionales. Esta capacitación está pensada para quienes enseñan inglés, con ejemplos y propuestas de actividades enfocados a la enseñanza del idioma.

INSCRIPCIONES: AQUÍ